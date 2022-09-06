«Бостон» и Кармело Энтони проявляют взаимную заинтересованность в подписании контракта

рассматривает возможность подписания свободного агента после новостей о травме .

Как сообщает The Boston Globe, стороны проявляют взаимную заинтересованность в подписании контракта.

«Переговоры начинают набирать обороты. Энтони, вероятно, является лучшим форвардом атакующего плана из доступных на рынке. Он подтвердил свою продуктивность в нападении, несмотря на возраст», – пишет обозреватель Гэри Уошберн.

Итальянский форвард получил разрыв крестообразной связки колена и рискует пропустить весь сезон-22/23.

38-летний Энтони по-прежнему находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне он выступал за «Лейкерс», набирая 13,3 очка и 4,2 подбора в среднем за игру.

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