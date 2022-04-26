Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» сыграет с УГМК в финальной серии, МБА примет «Нику» за 3-е место

Во вторник, 26 апреля, курское «Динамо» примет екатеринбургский УГМК в третьем матче финальной серии женской Премьер-лиги.
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Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
Финал (до трех побед)
Третий матч
ДИНАМО КУРСК – УГМК
26 апреля. 19:15
В серии ничья – 1-1
За 3-е место (до трех побед)
Четвертый матч
МБА – НИКА
26 апреля. 19:00
«Ника» ведет в серии – 2-1
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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