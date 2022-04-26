Премьер-лига. Женщины. Курское «Динамо» сыграет с УГМК в финальной серии, МБА примет «Нику» за 3-е место

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Во вторник, 26 апреля, курское «Динамо» примет екатеринбургский УГМК в третьем матче финальной серии женской Премьер-лиги.

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

Финал (до трех побед)

Третий матч

ДИНАМО КУРСК – УГМК 

26 апреля. 19:15

В серии ничья – 1-1

За 3-е место (до трех побед)

Четвертый матч

МБА – НИКА 

26 апреля. 19:00

«Ника» ведет в серии – 2-1

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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