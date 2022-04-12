Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Ника» – УГМК, МБА примет курское «Динамо»

Во вторник, 12 апреля, состоятся вторые матчи полуфинальных серий плей-офф женской Премьер-лиги.
«Ника» из Сыктывкара примет екатеринбургский УГМК. Московская МБА дома встретится с курским «Динамо».
Чемпионат России
Женщины
Премьер-лига
Плей-офф
1/2 финала (до двух побед)
НИКА – УГМК
12 апреля. 18:30
УГМК ведет в серии – 1-0
МБА – ДИНАМО КУРСК
12 апреля. 19:00
МБА ведет в серии – 1-0
Также состоятся две встречи в рамках серий турнира за 5-8-е места.
За 5-8-е места
1/2 финала (до двух побед)
ЕНИСЕЙ – СПАРТА ЭНД К
12 апреля. 15:00
«Спарта энд К» ведет в серии – 1-0
ДИНАМО НОВОСИБИРСК – НАДЕЖДА
12 апреля. 15:00
«Надежда» ведет в серии – 1-0
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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