Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Ника» – УГМК, МБА примет курское «Динамо»

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Во вторник, 12 апреля, состоятся вторые матчи полуфинальных серий плей-офф женской Премьер-лиги.

«Ника» из Сыктывкара примет екатеринбургский УГМК. Московская МБА дома встретится с курским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

НИКА – УГМК

12 апреля. 18:30

УГМК ведет в серии – 1-0

МБА – ДИНАМО КУРСК

12 апреля. 19:00

МБА ведет в серии – 1-0

Также состоятся две встречи в рамках серий турнира за 5-8-е места.

За 5-8-е места

1/2 финала (до двух побед)

ЕНИСЕЙ – СПАРТА ЭНД К 

12 апреля. 15:00

«Спарта энд К» ведет в серии – 1-0

ДИНАМО НОВОСИБИРСК – НАДЕЖДА 

12 апреля. 15:00

«Надежда» ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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