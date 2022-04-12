Премьер-лига. Женщины. 1/2 финала. «Ника» – УГМК, МБА примет курское «Динамо»

Во вторник, 12 апреля, состоятся вторые матчи полуфинальных серий плей-офф женской Премьер-лиги.

из Сыктывкара примет екатеринбургский УГМК. Московская МБА дома встретится с курским «Динамо».

Чемпионат России

Женщины

Премьер-лига

Плей-офф

1/2 финала (до двух побед)

НИКА – УГМК

12 апреля. 18:30

УГМК ведет в серии – 1-0

МБА –

12 апреля. 19:00

МБА ведет в серии – 1-0

Также состоятся две встречи в рамках серий турнира за 5-8-е места.

За 5-8-е места

1/2 финала (до двух побед)

ЕНИСЕЙ – СПАРТА ЭНД К

12 апреля. 15:00

энд К» ведет в серии – 1-0

– НАДЕЖДА

12 апреля. 15:00

ведет в серии – 1-0

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Бруклин» Ирвинга и Дюрэнта – фаворит Востока или команда уровня плей-ин? Никто толком не понимает

«Движение вверх» с Светланой Абросимовой – как пройти путь до главных трофеев баскетбольного мира