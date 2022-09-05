Маркус Смарт – о финальной серии: «Мы многое узнали, но это пришло через поражение»

Разыгрывающий «Селтикс» рассказал о том, что дало команде противостояние с «Уорриорз» в финальной серии прошлого сезона.

«Мы многое узнали, но это пришло через поражение. Это был очень полезный опыт, но, к сожалению, он пришел вместе с неудачей. Зато теперь мы знаем, как играть в финале, понимаем уровень стресса и давления, физического и эмоционального, который есть на этом уровне.

Появляется понимание, когда радоваться, а когда нет, как сохранять хладнокровие, когда надо включать эмоции. Есть множество вещей, которые мы узнали в финале как команда и каждый в отдельности. Конечно, не очень приятно узнавать все это через неудачу.

Поражение еще свежо в памяти, пока что мы ждем, сдерживаемся, но в какой-то момент проговорим все это. Но пока что взяли паузу», – заявил Смарт.

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