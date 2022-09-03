Сергей Карасев: «Мечтаю открыть ресторан. Кулинария – мое хобби»

Форвард рассказал о подготовке обновленной команды к новому сезону.

По словам 28-летнего баскетболиста, в будущем он мечтает открыть собственный ресторан.

«Со всеми новыми ребятами общаемся. Трея Томпкинса знал до этого. Со всеми остальными познакомились, все адекватные, стараемся им помогать на тренировках и вне площадки. Надеюсь, что сыграемся. Первую товарищескую игру уже провели, она показала, что у нас есть потенциал. Сейчас с каждой тренировкой, с каждой игрой будем становиться лучше.

До сих пор сохранилась мечта о ресторане. Кулинария – мое хобби. Люблю готовить. Если в ресторане понравилось какое-то блюдо, стараюсь его дома приготовить. Мечта открыть ресторан есть. Хочу небольшой, уютный, на берегу моря, где-нибудь за границей. Не знаю, как в нынешней ситуации это можно осуществить, но мечта есть», – сказал Карасев.

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