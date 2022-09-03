Александр Церковный: «Этим летом требовалось больше времени, чтобы объяснить игрокам, что в России все стабильно»

Генеральный директор рассказал о том, как клуб провел межсезонье.

«Лето прошло стандартно. В основном трансферной кампанией занимались. Действительно были некоторые трудности. Но в целом, это лето ничем принципиально не отличалось - все как обычно. Часть команды, как всегда, осталась, часть игроков - новые лица. Требовалось найти оптимальные решения, договориться, подобрать им условия.

Экономических проблем не было. Что касается политических, то требовалось больше времени, чтобы объяснить агентам и игрокам, что в России все хорошо и стабильно, жизнь продолжается.

Довольным ли мы с Паскуалем нынешней командой? У нас лучшая команда, которая только может быть», – заявил Церковный.

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