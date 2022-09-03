Сергей Карасев: «У меня есть желание и внутренний порыв, хочется играть»

Форвард рассказал о настрое на новый сезон, а также оценил шансы команды на удержание чемпионского звания.

«Сложно ли с возрастом восстанавливать силы и вливаться в сезон? Этот вопрос нужно Виталию Валерьевичу Фридзону задавать. Я с каждым годом становлюсь сильнее. Мне пока 28 лет, есть желание, внутренний порыв, хочется играть. Возвращаюсь еще более голодным. Хочется побеждать и побеждать!

Способна ли обновленная команда повторить успех? С любой командой можно это сделать. У нас опытные ребята, костяк русских с того года сохранился, есть голодные до победы легионеры. Тренер соберет все кусочки пазла в единую картину. Если все в команде будут выкладываться и выполнять установки тренера, есть все шансы», – заявил Карасев.

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