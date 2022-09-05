Джалин Смит – об Эстонии: «Не знал, что это такая баскетбольная страна»

Атакующий защитник сборной Хорватии Джалин Смит прокомментировал тяжелую победу над командой Эстонии (73:70) на Евробаскете-2022.

«Черт возьми, атмосфера сегодня была сумасшедшей. Я не знал, что это такая баскетбольная страна. А эти молодые парни на площадке заставили меня почувствовать себя старым. Я устал.

Они бесстрашны, они так хотели доказать, что достойный играть на этом уровне. Что у нас есть? Три-четыре парня из НБА против молодых игроков из Эстонии? Они малоизвестны, но им все равно, они сражаются. Мне не терпится увидеть их в будущем, потому что они способны стать очень хорошими игроками», – сказал Смит.

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