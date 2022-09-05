Жосселина Майга: «Разобрали первую игру с Курском, не дали им забить «халявные» мячи»

Центровая сборной Москвы Жосселина Майга подвела итоги матча с Курской областью (69:65) в 1/2 финала всероссийской Спартакиады.

«В первом матче против Курска мы, наверное, еще не разыгрались, были под нагрузками после сборов. Но сейчас вошли в ритм, почувствовали свою игру, улучшили детали в защите. Когда разбирали то поражение в группе, выяснили, что дали Курску забить 18 «халявных» мячей. А сейчас нет, сегодня их было меньше, отсюда и победа.

Проблемы соперниц с фолами? Конечно, было легче. Курск всегда играет в агрессивный баскетбол. Где‑то это помогает, но иногда, наоборот, губит в плане перебора фолов.

У нас было небольшое преимущество - в субботу мы играли раньше, чем Курск, так что достаточно было времени на восстановление. Успели вернуть силы - и моральные, и физические», - сказала Майга.

В финале Спартакиады в понедельник сыграют Москва и Свердловская область.

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