Максим Якушев об отстранении ВФЛА: «Получается мы – жулики, и ничего с этим не поделаешь. Но вешать всю вину на Лысенко – неправильно»

Чемпион России в беге на 3000 м с препятствиями Максим Якушев поделился мнением об отстранении Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

– Вот вы победили на Спартакиаде, а насколько важны для вас призовые?

– Черт побери, очень важны! И мне кажется, что желание заработать – совершенно здоровое желание для любого человека. Тем более я ни разу в карьере не участвовал в коммерческих стартах за границей и очень многое недополучил из того, что мог бы получить. Чертовски обидно из-за этого.

Так что призовые на Спартакиаде, особенно если они будут складываться из выплат государства и того, что обещала ВФЛА за финал серии «Королева спорта», важны не только для меня, но и для всех спортсменов.

У каждого из нас, как и у любого человека, есть свои желания, интересы, цели, помимо спортивных, которых хотелось бы добиться. Этим летом я взял в ипотеку квартиру в Екатеринбурге, и в ней нужно ремонт делать. А заработать в данный момент я могу только своими выступлениями.

– Сумма устраивает?

– Честно? Да. Это самые большие призовые в истории российской лёгкой атлетики, если говорить про соревнования на стадионе.

– Вы сказали про обиду из-за того, что не можете выступать на международных соревнованиях. Кто главный злодей?

– Я никогда не выделял главного злодея, не конкретизировал. Например, в ситуации с замешано несколько лиц, ВФЛА попались, получается мы – жулики, и ничего с этим не поделаешь. Но вешать всю вину и весь гнев только на Данила – неправильно. Обида есть, на федерацию в целом, руководителей. На самом деле, я стараюсь не думать о ситуации, просто делаю свою работу, – рассказал Якушев.

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