Сергей Лавров: «Спартакиада прошла на высочайшем уровне, увенчалась многими рекордами и привлекла большое внимание специалистов за рубежом»

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оценил проведение Всероссийской Спартакиады на фоне недопуска спортсменов к международным стартам.

«Те меры, которые оперативно были разработаны министерством спорта, в целом нашим правительством, по-моему, решают эту задачу на данном этапе, имею в виду и Всероссийскую Спартакиаду, которая прошла на высочайшем уровне и увенчалась многими рекордами и, кстати, привлекла большое внимание специалистов за рубежом.

Если взять футбол, придумали новый формат Кубка России, который позволит компенсировать неучастие в европейских кубках.

Нам нужно чаще смотреть на своих спортсменов, нам надо продолжать развивать спортивные мероприятия с участием тех, кто готов это делать. У нас планируется продолжение спортивных игр и в рамках СНГ, и будут игры в рамках ШОС, БРИКС», – сказал Лавров.

Спартакиаду закрыли (хотя она еще идет) дискотекой 2000-х: Акула перепела Высоцкого, Reflex – Ротару, даже министр спорта взял микрофон