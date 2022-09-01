Валентина Родионенко: «Все сильнейшие гимнасты страны планируют принять участие в Спартакиаде»

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала об участии спортсменов во Всероссийской Спартакиаде.

С 26 сентября по 1 октября в рамках Спартакиады пройдет гимнастический турнир.

«Все сильнейшие гимнасты страны планируют принять участие в Спартакиаде и сейчас находятся на сборе на «Озере Круглом» (спортивной базе – Sports.ru), включая Никиту Нагорного, у которого в день одна тренировка.

Все настроены выступать и готовятся, другой вопрос – как. У кого-то есть небольшие травмы, кого-то мы бережем. Посмотрим, в какой форме они подойдут к Спартакиаде».

Сбор продлится до 23 сентября, после чего сразу отправимся в Казань. Скорее всего, поездом», – рассказала Родионенко.

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