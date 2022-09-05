Дюрэнт саркастично ответил на обвинение в том, что его летние требования негативно скажутся на игроках НБА

Звездный форвард «Нетс» Кевин Дюрэнт саркастично ответил на обвинение пользователя твиттера в том, что его летние требования в адрес клуба негативно скажутся на игроках в будущем.

«Кевин Дюрэнт вне всяких сомнений навредил игрокам НБА будущего. Они с Кайри так крутили «Нетс», а потом почти сразу после продления контракта он захотел уйти. Это скажется на новом коллективном соглашении», – написано в аккаунте пользователя Timeout Hoops.

Дюрэнт не воспринял данную тему серьезно и ответил: «Вините во всем Кей Ди и Кайри».

Несмотря на наличие 4-летнего действующего контракта, Дюрэнт в это межсезонье сперва попросил обменять его, а затем предложил владельцу клуба выбрать между ним и парой Стив Нэш – Шон Маркс. Предполагается, что руководители лиги отреагируют на ситуацию при обсуждении нового коллективного соглашения, чтобы урезать возможности баскетболистов воздействовать на организации.

Кевин Дюрэнт потребовал уволить генменеджера «Бруклина». Он прав, считая Шона Маркса некомпетентным?