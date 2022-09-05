Эван Тернер – о травме Холмгрена: «Пропуск сезона может пойти Чету только на пользу»

Бывший игрок НБА Эван Тернер считает, что травма, которую получил новичок «Оклахомы» , может в итоге пойти на пользу игроку.

Холмгрену в конце августа сделали операцию по поводу повреждения лисфранкова сустава, он пропустит предстоящий сезон.

«Холмгрену всего 19 лет, его тело все еще растет и развивается. Подумайте о том, какое это преимущество – тренироваться в клубе НБА, со всеми технологиями и методиками. Через год он вернется, надеюсь, не только здоровым, но и прибавившим условные 10 килограммов, вернется уже полностью готовым к НБА.

Похожая история в свое время случилась с . У Чета будет год спокойной подготовки, он будет целенаправленно тренироваться. Команда будет готовиться к его возвращению. Он в хорошем положении, «Оклахома» строится под него и видит свое будущее с ним в качестве центральной фигуры», – заявил Тернер.

Холмгрен получил травму в результате столкновения с форвардом «Лейкерс» Леброном Джеймсом в матче полулюбительской лиги.

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