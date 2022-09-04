Серджо Скариоло: «Бельгия победила нас, реализовав 11 из 25 трехочковых и переиграв на подборе»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло проанализировал причины поражения от команды Бельгии (73:83) на групповом этапе Евробаскета-2022.

«Они победили нас, реализовав 11 из 25 трехочковых и переиграв на подборе. У них очень сильная команда, много хороших атлетов и снайперов.

Не обязательно играть против команды каждый год, чтобы знать ее игроков. Особенно, если у тебя есть отчет скаутов и ты играешь против нескольких ее игроков в национальных чемпионатах. Наверное, нам нужно научиться быть более точными в подготовке к следующим матчам», – сказал Скариоло.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА