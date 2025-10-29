  • Спортс
  Майкл Джордан о распределении нагрузки: «Ты играешь в баскетбол 2,5-3 часа в день. Что ты делаешь еще 21 час?»
Майкл Джордан о распределении нагрузки: «Ты играешь в баскетбол 2,5-3 часа в день. Что ты делаешь еще 21 час?»

Майклу Джордану не нравятся пропуски матчей современными игроками.

«Распределение нагрузки не должно быть необходимостью. Никогда не хотел пропускать матчи, потому что это еще одна возможность доказать свой статус. Впечатлить болельщиков. Заставить на выезде последнего фаната «Детройта», поливающего меня с трибун, заткнуться.

Ты играешь в баскетбол 2,5-3 часа в день. Это твоя работа. Тебе за нее платят. Что ты делаешь еще 21 час?

Всегда считал, что это время нужно посвятить подготовке к следующему дню и другим вызовам. Но, возможно, я не лучший пример, чтобы определять среднестатистическую модель.

Но всегда должны быть гордость за свою команду перед болельщиками, желание сохранить фокус на игре и командный ритм. Пропуски разрушают вашу сыгранность», – заключил Джордан в эфире NBC.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Интервью Майкла Джордана, соцсети Legion Hoops
