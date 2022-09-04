Ману Лекомт – о победе Бельгии над Испанией: «Не удивлен. Знаю, на что мы способны»

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Разыгрывающий сборной Бельгии Ману Лекомт заявил, что не удивлен победой своей команды над трехкратным чемпионом Европы Испанией (83:73).

«Я не удивлен тем, что мы сегодня сделали.

Я очень хорошо знаю этих ребят и тренера, и знаю, на что мы способны, когда выходим на матч с правильным настроем — мы способны на практически все, что угодно», – сказал Лекомт.

Лекомт завершил матч с 20 очками, 5 подборами и 4 передачами.

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