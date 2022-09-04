Трей Мерфи: «Вся защита собирается вокруг Зайона, мне это на руку»

Форвард «Нового Орлеана» поделился ожиданиями от совместного выступления с .

«Когда мяч у Зайона, все защитники буквально собираются вокруг него. Если они будут так обороняться, мне это на руку. С ума сойти, сколько внимания он привлекает к себе на площадке. Я умный игрок. Могу совершить рывок под кольцо или остаться на трехочковой линии. У меня будет много разных опций», – заявил Мерфи.

Трей был выбран под 17-м номером на драфте-2021. В дебютном сезоне он набирал в среднем 5,5 очка и 2,4 подбора при реализации 38,5% трехочковых.

Уильямсон полностью пропустил минувший чемпионат из-за перелома стопы. Летом он подписал максимальное продление контракта с «Пеликанс».

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