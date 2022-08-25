Каменский о словах директора «Трактора»: «Опасения иностранцев глупы и бесполезны – не нарушайте закон России. Без наркотиков не проживут, что ли?»

Вице-президент КХЛ прокомментировал высказывание директора .

ранее рассказал о трудностях при переговорах с иностранными игроками: «Пример Грайнер часто всплывает при переговорах с легионерами. Они говорят: «Мы прилетим в Россию, а нас арестуют!».

«Просто так Грайнер арестовали, что ли? Человек нарушил закон.

Не нарушайте закон в России, и никто никого не посадит. Мы же уважаем чужие законы, когда приезжаем в другие страны.

В чем проблема быть законопослушным человеком на территории нашей страны? Опасения иностранцев глупы и бесполезны.

Они без наркотиков не проживут, что ли? Многие легионеры спокойно приезжали и уезжали, кого-то из них до сих пор помнят, и все нормально», – сказал .