Кайри Ирвинг: «Помогаю профсоюзу игроков НБА с финансами, за кулисами много проблем»

Разыгрывающий рассказал о своих навыках управления финансами.

«Я был ботаником еще до того, как стал спортсменом. Я мог посчитать коэффициент рентабельности инвестиций в четвертом классе, потому что мой папа был руководителем в финансовой сфере. Я видел, как он просыпался в 6 утра, чтобы пойти на Уолл-стрит.

Так у меня появилась другая точка зрения. В четвертом классе я пообещал себе попасть в НБА. Представьте, как я рассчитываю рентабельность инвестиций на основе годовых зарплат игроков НБА в четвертом классе. Я просто делал это из любопытства, исследовал мир.

А теперь мне 30 лет, и я помогаю с финансами профсоюзу игроков. Это ответственность еще и перед следующим поколением, которое придет в после нас. За кулисами все очень напряженно, приходится иметь дело со множеством проблем», – сказал Ирвинг.

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