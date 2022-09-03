Кайри Ирвинг: «Я родился левшой, но в школе меня заставляли использовать правую»

Разыгрывающий «Нетс» признался, что от рождения является левшой.

«Я родился левшой, но в католической школе мне не позволили остаться таким. Я совершенно точно был левшой. Но меня били по руке, если я начинал писать левой. Это еще старая школа, то был 96-й год.

Что происходит, когда мяч оказывается в моей левой руке? Я чувствую себя абсолютно естественно. Оба полушария моего мозга разблокированы и работают», – заявил Ирвинг.

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