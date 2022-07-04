Стефен Карри повторил фото «отец-сын» Делла Карри

Разыгрывающий Стефен Карри был сфотографирован с сыном Кэноном на матче «Уорриорз» в Летней лиге НБА.

Отец Стефа, Делл Карри во время выступления в НБА также неоднократно был запечатлен с сыном на трибунах.

Стеф опубликовал две похожие фотографии в своем инстаграме.

«Мой сын, весь мир твой. 🙌🏽 Ты освещаешь комнату и уже приносишь радость всем, кого встречаешь. Мы с Айешей всегда будем с тобой. С четвертым Днем рождения, молодой волк», – также написал Карри в посте.

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Фото – инстаграм