Эргин Атаман – о матчах Евробаскета в Тбилиси: «Здесь очень плохая атмосфера»

Главный тренер сборной Турции Эргин Атаман, комментируя выступление своей команды в первый день , вновь высказался по поводу плохой посещаемости на арене в Тбилиси.

«У нас большая цель, и чтобы ее достичь, нам нужно минимизировать ошибки. Я хочу, чтобы моя команда играла хорошо. Я хочу видеть больше гибкости как в нападении, так и в защите. Возможно, сказалось волнение первого дня турнира.

Также, может быть, дело в нехватке концентрации, потому что здесь очень плохая атмосфера. Зрителей нет, за исключением матча со сборной Грузии. Тем не менее мы начали с победы», – сказал Атаман.

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