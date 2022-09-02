Игрок сборной Черногории совершил потерю в концовке матча, перепутав Эргина Атамана с партнером по команде

Разыгрывающий сборной Черногории Кендрик Перри совершил досадную потерю в концовке вчерашнего матча Евробаскета против команды Турции (68:72).
За 1:15 до конца четвертой четверти при счете 68:65 в пользу Черногории Перри отдал передачу в аут, перепутав главного тренера сборной Турции Эргина Атамана со своим партнером по команде из-за красной футболки.
После этой потери турки набрали 7 очков подряд и одержали победу в матче.
Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА