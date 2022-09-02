Игрок сборной Черногории совершил потерю в концовке матча, перепутав Эргина Атамана с партнером по команде

Разыгрывающий сборной Черногории Кендрик Перри совершил досадную потерю в концовке вчерашнего матча против команды Турции (68:72).

За 1:15 до конца четвертой четверти при счете 68:65 в пользу Черногории Перри отдал передачу в аут, перепутав главного тренера сборной Турции Эргина Атамана со своим партнером по команде из-за красной футболки.

После этой потери турки набрали 7 очков подряд и одержали победу в матче.

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