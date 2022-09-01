Фуркан Коркмаз забросил победный мяч в матче Турции против Черногории

Форвард сборной Турции Фуркан Коркмаз стал автором победного мяча в первом матче своей команды на Евробаскете-2022 против Черногории.

За 23 секунды до конца Коркмаз забросил флоутер с сопротивлением и вывел сборную Турции вперед – 69:68.

В ответной атаке Владимир Михайлович упустил шанс вернуть преимущество Черногории. Марко Симонович сделал подбор в нападении, но арбитры зафиксировали у него фол в нападении на Джеди Османе за четыре секунды до конца встречи.

Мяч вернулся игрокам Турции, и Коркмаз установил итоговый счет, забросив трехочковый под сирену – 72:68.

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