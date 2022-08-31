«Самара» готова арендовать у ЦСКА Антона Карданахишвили («Свободный агент»)

контактировала с ЦСКА о возможности взять в аренду разыгрывающего (20 лет, 195 см), сообщает Telegram-канал «Свободный агент».

Московский клуб пока не готов отдать игрока из-за проблем с ростером, в том числе с задней линией, отмечает источник. Кроме того, Карданахишвили не получит в «Самаре» такую игровую практику, какую он сможет получить в Суперлиге за ЦСКА-2.

Прошлый сезон Карданахишвили провел в аренде в «Нижнем Новгороде», набирая 1,6 очка и 1,1 передачи за 8 минут на площадке в среднем за матч.

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