Иван Лазарев: «Еще лет пять буду играть, дальше в планах что-то медийное»

Центровой «Самары» рассказал о планах работы в баскетбольных медиа.

«Основной фокус сейчас на баскетболе, у меня с точки зрения здоровья есть еще лет пять, чтобы играть. Но мы с Единой лигой ВТБ обсуждали, что, возможно, когда будет свободное время, я продолжу комментировать матчи, подключаться к студиям с аналитикой.

Предложений очень много, дальше в планах точно свой подкаст, что-то еще медийное. Но в первую очередь не для того, чтобы создать и развить свой личный бренд. Это, конечно, хорошо, но еще важнее популяризация баскетбола. У нас очень мало контента о баскетболе, потому что его никто не смотрит. А никто не смотрит потому, что существующий контент неинтересен или интересен небольшой группе людей.

Мне бы хотелось максимально долго оставаться внутри спорта, играть, а параллельно изнутри рассказывать о том, насколько этот спорт интересен и красив», – сказал Лазарев на форуме Taneco в Казани.

31-летний центровой возобновил карьеру игрока в марте этого года. Он провел шесть матчей за в Единой лиге ВТБ, набирая в среднем 3 очка и 2,5 подбора.

В июле Иван перешел в «Самару», которая выступит в следующем сезоне лиги.

«В баскетбол я попал благодаря самогону». Тренер ЦСКА Антон Юдин – об играх в США, опасных поездках и победах в Евролиге