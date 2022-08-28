Торнике Шенгелия: «У меня больше болит душа, чем плечо»

Форвард сборной Грузии Торнике Шенгелия обратился к болельщикам, выразив сожаление, что из-за травмы не сможет помочь национальной команде на предстоящем .

«С первого дня, когда стало ясно, что Евробаскет пройдет в Грузии, наверное, не прошло и дня, чтобы я не думал об этом событии. Я делал все, чтобы подойти к матчам как можно более готовым и оправдать ожидания болельщиков. Но в спорте, наряду со множеством позитивных моментов, часто случаются и такие моменты.

У меня больше болит душа, чем плечо, потому что я не смогу помочь сборной Грузии в такой важный момент и не буду стоять на площадке рядом со своими парнями в нужный момент.

Однако сегодня я спокоен, потому что знаю характер наших болельщиков и наших игроков, и уверен, что трудности добавят им мотивации и сил», – сказал Шенгелия.

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