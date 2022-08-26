Торнике Шенгелия не нуждается в экстренной операции и будет в Брешии на матче между Грузией и Италией

Капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия, получивший серьезную травму плеча в матче против сборной Нидерландов (77:66) в рамках квалификации чемпионата мира-2023, прилетел в Брешию на матч против Италии и после игры вернется в Болонью.

Согласно сообщению Федерации баскетбола Грузии, Шенгелия получил сильный вывих плечевого сустава и повреждение связок левого плеча.

Игрок прошел предварительное обследование. Установлено, что экстренная операция не требуется. В ближайшие дни будет принято решение о консервативном лечении или хирургическом вмешательстве.

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