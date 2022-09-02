Василие Мицич – о составе группы D: «У любого может случиться хороший день»

Защитник сборной Сербии Василие Мицич рассказал о настрое команды на матчи группового этапа.

Соперниками сербов в группе D станут Финляндия, Нидерланды, Польша, Израиль и Чехия.

«Если посмотреть на сборные, с которыми нам предстоит сыграть в группе, то там нет громких имен. И все же у любого может случиться хороший день, может полететь бросок, что требует серьезного подхода.

Для нас идеально стартовать против Нидерландов, особенно с учетом отсутствия Милутинова. Возможно, Ристич получит хорошее игровое время и проявит себя. Мы все считаем, что это матч максимальной сложности, так что важно не расслабляться.

Чувствую себя хорошо уже несколько дней. Состояние кисти такое, какое есть, я рад, что смог восстановиться уже к Турции. Наверное, все мы сейчас имеем небольшие травмы, нужно подстраиваться под ситуация и быть максимально готовыми», – заявил Мицич.

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