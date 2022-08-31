«Никс» предлагали «Джаз» Ар Джей Барретта и два драфт-пика за Донована Митчелла

«Юта» отклонила предложение об обмене и двух незащищенных драфт-пиков первого раунда на , сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Ранее сообщалось, что «Юта» проявляет большой интерес к свингмену «Нью-Йорка» Барретту. «Джаз» требует включить в сделку несколько драфт-пиков первого раунда, Барретта и по крайней мере одного игрока из тройки Оби Топпин, Квентин Граймс и Иммануэл Куикли.

«Никс» и Барретт договорились о продлении контракта. Ожидается, что стороны заключат соглашение на 4 года и 120 миллионов долларов. Продление контракта Баррета существенно усложняет переговоры с «Ютой» по Митчеллу.

Барретт в минувшем сезоне набирал 20,0 очка, 5,8 подбора и 3,0 передачи в среднем за игру. Он был выбран под 3-м номером на драфте-2019.

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