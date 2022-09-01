Сборная Германии вывела из обращения номер Дирка Новицки

В Кельне в день открытия Евробаскета-2022 состоялась торжественная церемония вывода из обращения 14-го номера, под которым легендарный Дирк Новицки выступал за сборную Германии.

44-летний Новицки стал первым европейцем, чей номер был выведен из обращения его национальной командой.

Церемония состоялась перед матчем между сборными Германии и Франции. На ней присутствовали президент ФИБА Хамане Ньянг, глава Федерации баскетбола Германии Инго Вайс, генеральный менеджер «Далласа» Марк Кьюбан и главный тренер «Мэверикс» Джейсон Кидд.

«Это огромная честь. Мне всегда нравилось играть за национальную сборную, и я всегда выкладывался на полную.

Сегодня здесь присутствует почти вся команда 2002 года. Это важно, и я благодарю их за то, что они всегда принимали меня таким, какой я есть. Я уважаю их и всех своих бывших партнеров по команде. Без них ничего бы не было», – сказал в своей речи Дирк.

Новицки провел за сборную Германии 153 матча и помог ей завоевать «бронзу» чемпионата мира-2002 и «серебро» Евробаскета-2005, получив награду MVP на обоих турнирах.

Фото: официальный сайт ФИБА.

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