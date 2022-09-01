Сборной Словении пришлось добираться на матч против Литвы на такси

Игроки сборной Словении, которым сегодня предстоит матч против Литвы на Евробаскете-2022, были вынуждены добираться до арены на такси. Автобус, который должен был забрать команду, не приехал.

«Ай да Евробаскет! Для чемпионов Европы не организовали автобус. Это должно быть шутка. После 20 минут ожидания поймали местное такси», – пишет в Twitter словенский разыгрывающий .

«Где командный автобус, ФИБА? Нам пришлось поймать такси, чтобы добраться на первый матч», – говорится в сообщении Федерации баскетбола Словении.

Как сообщает BasketNews, игроки сборной Словении начали предматчевую разминку вовремя.

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