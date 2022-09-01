Ди Бост: «Испания — отличная бросающая команда, немногие команды так играют»

Разыгрывающий сборной Болгарии Ди Бост поделился впечатлениями от стартового матча Евробаскета-2022, в котором его команда проиграла Испании со счетом 87:114.

«Мы приехали играть, но Испания — одна из лучших команд на турнире. Они играли здорово, нам нужно внести коррективы и попытаться прибавить.

Испания — отличная бросающая команда, немногие команды играют так, как Испания. Мы позволили им совершить много открытых трехочковых, а они уничтожили нас на подборах», – сказал игрок «Галатасарая».

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