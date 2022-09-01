Серджо Скариоло: «Родственников Лоренцо Брауна, которые смотрели матч онлайн, было больше, чем людей на арене»

Защитник сборной Испании Лоренцо Браун признался, что его родственники в США внимательно следили за его дебютом на чемпионате Европе.

«Я позаботился о том, чтобы все посмотрели матч. Я впервые выступаю на таком большом турнире, и дома гордятся мной. Я удостоверился, что у них верная информация, чтобы они смогли посмотреть матч», – сказал Браун.

«Уверен, что родственников Лоренцо, которые смотрели матч онлайн, было больше, чем людей на арене», – пошутил главный тренер испанцев .

«Но в следующем матче все будет иначе. В следующий раз будем играть против Грузии», – добавил тренер.

Испания разгромила Болгарию в матче открытия Евробаскета-2022 – 114:87. Браун набрал 17 очков и сделал 5 передач.

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