17 очков и 5 передач Лоренцо Брауна помогли Испании победить Болгарию в первом матче Евробаскета

Бывший защитник УНИКСа Лоренцо Браун стал лучшим игроком матча открытия Евробаскета-2022, в котором сборная Испании одержала уверенную победу над командой Болгарии со счетом 114:87.

Браун принес испанской сборной 17 очков, 5 передач, 3 перехвата и 1 подбор, реализовав 6 из 10 с игры, включая 3 из 5 из-за дуги. Уилли Эрнангомес добавил 16 очков, 6 подборов и 4 передачи.

Лучшим в составе сборной Болгарии стал форвард , который набрал 26 очков и сделал 11 подборов.

Давно мы не видели столько суперзвезд на Евробаскете. Дончич, Яннис, Йокич – да здесь лучшие люди НБА