Руди Фернандес: «Испания не испытывает давления перед Евробаскетом. Хотим бороться в каждом матче»

Ветеран сборной Испании Руди Фернандес перед стартом Евробаскета-2022 рассказал о том, что в этом году команда начинает крупный турнир в непривычном статусе.

«Наша сборная не испытывает давления перед . Понятно, что в Испании всегда ожидают, что мы будем бороться за медали, но в этом году... Подход такой, что мы рассчитываем бороться в каждом матче, а не думать о наградах.

Все начинается с игры против Болгарии. Мы будем готовиться к каждому отдельному матчу, подход такой», – заявил капитан испанцев.

Испанцы переживают смену поколений, а также лишились нескольких ключевых игроков из-за травм.

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