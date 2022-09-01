Пабло Приджиони возглавил сборную Аргентины

Новым главным тренером сборной Аргентины назначен .

Приджиони будет готовить команду к матчам Кубка Америк и отборочных «окон» ЧМ-2023.

Будучи членом «Золотого поколения» аргентинского баскетбола, Приджони входил в состав команды, завоевавшей, среди прочего, бронзовую медаль на Олимпийских играх 2008 года в Пекине.

После завершения игровой карьеры 45-летний специалист возглавлял «Басконию», а также работал помощником в «Нетс» и «Тимбервулвз» Приджиони сохранит должность ассистента в «Миннесоте».

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