Остин Риверс: «В современном баскетболе нет никого, кто бы мог сравниться с Кобе»

Защитник «Миннесоты» считает, что в современной нет игроков, которые могли бы сравниться с легендой в уровне мастерства.

«Ради интереса посмотрел подборку лучших моментов Кобе. В современном баскетболе нет никого, кто бы мог сравниться с тем парнем.

У некоторых игроков, возможно, есть кое-что от него, работа ног, броски со средней дистанции и т. д., но далеко не весь его арсенал. Люди забывают, каким атлетичным он был. Он был необыкновенным атлетом», – написал Риверс на своей странице в Twitter.

Забил ли Кобе? Тестим, насколько вы доверяете мастеру самых сложных попыток в баскетболе