Остин Риверс: «В современном баскетболе нет никого, кто бы мог сравниться с Кобе»

Защитник «Миннесоты» Остин Риверс считает, что в современной НБА нет игроков, которые могли бы сравниться с легендой «Лейкерс» Кобе Брайантом в уровне мастерства.
«Ради интереса посмотрел подборку лучших моментов Кобе. В современном баскетболе нет никого, кто бы мог сравниться с тем парнем.
У некоторых игроков, возможно, есть кое-что от него, работа ног, броски со средней дистанции и т. д., но далеко не весь его арсенал. Люди забывают, каким атлетичным он был. Он был необыкновенным атлетом», – написал Риверс на своей странице в Twitter.
Забил ли Кобе? Тестим, насколько вы доверяете мастеру самых сложных попыток в баскетболе