Нуркич и Муса – в окончательном составе сборной Боснии и Герцеговины

Сборная Боснии и Герцеговины определилась с составом команды, который выступит на предстоящем чемпионате Европы.

Участие команды в Евробаскете-2022 было под вопросом, так как обещанные Советом министров средства до сих пор не поступили на счет Федерации баскетбола страны. Сборной было обещано 200 000 боснийских марок (102 000 евро).

Состав сборной Боснии и Герцеговины:

Миралем Халилович, , , Джон Роберсон, Александар Лазич, Амар Гегич, Эмир Сулейманович, Кенан Каменяш, Адин Врабац, Эдин Атич, Айдин Пенава, Сани Чампара.

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