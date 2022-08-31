Джинни Басс: «Когда мой брат управлял «Лейкерс», мы проигрывали год за годом»

Владелец Джинни Басс объяснила, почему уволила своего брата, Джима Басса, с поста президента клуба по баскетбольным операциям в 2017 году.

«Из-за того, как он управлял командой, мы год за годом оставались в нижней части турнирной таблицы. Это не соответствовало бренду, который создал Джерри Басс. Никто не знает формулу победы в чемпионате, но вы должны всегда быть среди претендентов, чтобы иметь шанс на победу», – сказала Басс.

«Лейкерс» не играли в плей-офф на протяжении шести сезонов – с 2013 по 2019 год. В 2020 году команда завоевала 17-й титул чемпиона .

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