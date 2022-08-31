Джинни Басс: «Мой отец ни разу не «сливал» за 32 года, фанатам «Лейкерс» нужен хороший продукт»

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Владелец «Лейкерс» Джинни Басс объяснила, почему клуб не намерен уходить в перестройку ради высоких драфт-пиков.

«Некоторые люди считают, что нужно «сливать» нескольких лет. Мой отец ни разу не делал этого за 32 года. Он просто не мог видеть «Лейкерс» в нижней части турнирной таблицы год за годом.

Он всегда понимал, что болельщики вкладывают время и деньги в нашу команду, поэтому мы должны оправдать их надежды. Если мы этого не сделаем, они пойдут дальше и найдут что-то более подходящее. Болельщики заслуживают хороший продукт», – призналась Басс.

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