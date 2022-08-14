Джинни Басс: «Лейкерс» должны обойти «Селтикс» по количеству чемпионских титулов»

Владелица Джинни Басс заявила, что намерена продолжить наследие своего покойного отца, Джерри Басса, и помочь лос-анджелесскому клубу обойти по количеству чемпионских титулов.

«Когда Джерри Басс начинал, он хотел превзойти «Селтикс» и все победы, которые они одержали. Сейчас, завоевав 17-й перстень, мы сравнялись с «Селтикс» по количеству побед. Это то, что мой отец был намерен сделать. И, конечно, задача еще не выполнена. Мы должны продолжить этот путь, и мы это сделаем», – сказала Джинни Басс.

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