Рик Фокс: «Как «Лейкерс» заполучить еще один перстень? Бадди Хилд, Майлз Тернер и Патрик Беверли»

Трехкратный чемпион в составе Рик Фокс назвал двух игроков, которых осталось приобрести его бывшему клубу, чтобы завоевать титул.

«Как «Лейкерс» заполучить еще один перстень? , и . Вперед за титулом, «Лейкерс», – написал Фокс на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что «Лейкерс» предлагали «Индиане» Расселла Уэстбрука, пик первого раунда драфта-2027 и два пика второго раунда в обмен на Хилда и Тернера.

«Из-за моей незрелости «Кливленд» недополучил несколько титулов». Леброн и Кайри много лет терзали друг друга, но снова хотят быть вместе