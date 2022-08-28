«Лейкерс» не планируют переводить Уэстбрука в запас

собираются предоставить разыгрывающему место в стартовой пятерке, пишет инсайдер НБА Марк Стейн.

Недавно калифорнийцы заполучили , который, как ожидается, будет конкурировать с Уэстбруком за игровое время.

По информации Стейна, главный тренер «Лейкерс» полон решимости найти для Уэстбрука ключевую роль на площадке.

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)