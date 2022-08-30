Патрик Беверли будет вести собственный подкаст

Теги светская хроника Лейкерс НБА Патрик Беверли Баскетбол

Новобранец «Лейкерс» Патрик Беверли осенью начнет записывать собственный подкаст.

Беверли будет помогать журналист Barstool Sports Адам Ферроне.

«У нас теперь будет самый интересный подкаста во всей Америке. Добро пожаловать, Патрик и Адам», – написал в твиттере основатель Barstool Sports Дэвид Портной.

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