Патрик Беверли будет вести собственный подкаст

Новобранец осенью начнет записывать собственный подкаст.

Беверли будет помогать журналист Barstool Sports Адам Ферроне.

«У нас теперь будет самый интересный подкаста во всей Америке. Добро пожаловать, Патрик и Адам», – написал в твиттере основатель Barstool Sports Дэвид Портной.

Деннис Родман корешится с политиками по всему миру. А в Россию на переговоры все-таки не поедет

«Если бы не баскетбол, я бы сейчас был лучшим наркоторговцем». Спасать Леброна приехал Патрик Беверли (враг Уэстбрука и почти замена Холдена в сборной России)