Сборная Чехии по-прежнему надеется на участие Томаша Саторански в Евробаскете

Сборная Чехии будет до последнего надеяться на участие разыгрывающего «Барселоны» в предстоящем чемпионате Европе. Решение будет принято в четверг, сообщает Eurohoops.

«Этот вопрос все еще остается открытым. Однако реабилитация идет в правильном направлении», – сказал менеджер чешской сборной Михал Соб.

Около двух недель назад Саторански получил серьезное растяжение связок голеностопного сустава в товарищеском матче со сборной Германии (90:101). Изначально сообщалось, что на восстановление потребуется около месяца.

Сборная делает все возможное, чтобы Саторански принял участие в Евробаскете и даже пригласила в Прагу главного врача «Уизардс», за которых защитник выступал в прошлом сезоне.

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