Эван Фурнье – о матче против Чехии: «Совершить такой камбэк на Евробаскете будет сложно»

Атакующий защитник сборной Франции Эван Фурнье раскритиковал игру своей команды во вчерашнем матче против Чехии (95:60) в рамках квалификации чемпионата мира-2023.

«Совершить такой камбэк на Евробаскете будет сложно. Чтобы успешно провести турнир и подняться на подиум, нам нужно лучше начинать матчи.

Мы являемся мишенью для других команд. Мы завоевали серебряные медали на прошлогодних Олимпийских играх, поэтому должны продемонстрировать свою силу», – сказал Фурнье.

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