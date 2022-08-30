Руководитель клуба НБА: «Хит» победят на Востоке, опыт имеет большое значение»

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Руководитель одного из клубов НБА считает, что «Майами» одержит победу в финале Восточной конференции в новом сезоне.

«Я думаю, что опыт имеет большое значение. В прошлом году они были близки. Мы все очень быстро записали в фавориты «Селтикс», а они едва справились с «Хит», – заявил анонимный функционер.

В прошлом сезоне «Майами» стали первыми на Востоке по итогам регулярного чемпионата (53:29), но уступили «Бостону» в финале конференции (3-4).

«Майами» и «Бостон» разделил лишь промах Джимми Батлера. Эта серия – жесточайшая рубка с геройствами на фоне травм и заковыристой тактики

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