В Суперлиге и женской Премьер-лиге введен лимит зарплат – не больше 50 и 100 млн рублей на команду соответственно

Сегодня на заседании Исполкома РФБ было решено ввести ограничение заработных плат игроков.

В предстоящем сезоне данное правило будет применено для команд мужской Суперлиги и женской Премьер-лиги.

Клуб Премьер-лиги сможет тратить не менее 14 и не более 100 миллионов рублей на зарплаты всех игроков суммарно за год, команда мужской Суперлиги – не менее 12 и не более 50 миллионов рублей.

В случае превышения лимита клуб должен будет заплатить дополнительно 10 процентов от общей суммы. Эти средства будут распределяться среди других участников лиги. Наибольшая помощь будет оказана командам с самыми скромными бюджетами.

В сезоне-2022/23 расчет суммы суммы зарплат будет производиться не в момент предсезонной заявки команды, а начиная с периода дозаявок.

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